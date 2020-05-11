شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة قطر حمراء بمستهل التعاملات بضغوط هبوط 5 قطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.21% خاسراً 19.12 نقطة ليصل إلى مستوى 8889.43 نقطة، بضغوط هبوط 5 قطاعات.

وبلغ حجم التداول ببورصة قطر بمستهل التعاملات، 73.3 مليون سهم بقيمة 117.1 مليون ريال عبر تنفيذ 3140 صفقة، وتراجع 31 سهما، فيما ارتفعت 8 أسهم، واستقرت 4 أسهم.

وتراجعت 5 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع العقارات بنسبة 2.46%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 0.87%، تلاه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.46%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.25%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.20%، فيما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 1.2%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 0.71%.

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يذكر أنّ مواعيد الدوام الرسمى لبورصة قطر خلال شهر رمضان من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الواحدة ظهراً بناءً على تعليمات هيئة قطر للأسواق المالية.

وفترة التداول ستظل كما هى عليه دون تغيير، بحيث تكون تلك الفترة من الساعة 09:30 وحتى الساعة 13:15، تسبقها فترة ما قبل الافتتاح من الساعة 09:00 وحتى الساعة 09:30.

أفصحت جميع الشركات المدرجة في بورصة قطر (47 شركة مدرجة) عن نتائجها المالية للفترة المنتهيـة في 31 مارس 2020 - حيث بلغت قيمة صافي أرباحها عن تلك الفترة 8.3 مليار ريال قطري مقابل 10.5 مليار ريال قطري لذات الفترة من العام الماضي 2019، بانخفاض تقارب نسبته 20%.