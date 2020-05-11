شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية الإماراتى: لا خطط لزيادة ضريبة القيمة المضافة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبلغ وزير المالية الإماراتي تليفزيون العربية اليوم الاثنين، أن الإمارات لا تعتزم زيادة ضريبة القيمة المضافة، وذلك بعد أن قالت السعودية إنها ستزيد الضريبة إلى ثلاثة أمثالها. قالت السعودية اليوم إنها سترفع ضريبة القيمة المضافة إلى 15% من خمسة بالمئة بدءا من أول يوليو، لتحصين أوضاعها المالية المتأثرة بتدني أسعار النفط وتراجع الطلب عليه جراء تفشي فيروس كورونا المستجد.

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