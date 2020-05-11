شكرا لقرائتكم خبر عن سميح ساويرس يعيد فتح فنادق الجونة بدءاً من 15 مايو.. و"طابا" من يوم 21 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة أوراسكوم للتنمية مصر، المملوكة لرجل الأعمال سميح ساويرس، عن إعادة فتح فنادقها تدريجياً في الجونة بدءاً من يوم 15 مايو مع فتح جميع فنادق الجونة بحلول 21 مايو، كما ستعيد فتح أبواب فنادق طابا هايتس اعتباراً من 21 مايو، يأتي ذلك بعد إعلان الحكومة إعادة فتح الفنادق والمنتجعات اعتباراً من يوم 15 مايو أمام السياحة الداخلية بعد توقف نشاطها وإغلاقها منذ مارس نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في جميع أنحاء العالم.

ووفقاً للحكومة المصرية، سيتم السماح للفنادق بالعمل بحد أقصى 25% من طاقتها الاستيعابية حتى 1 يونيو ثم بنسبة 50% من طاقتها اعتباراً من أول يونيو، وسيكون عدد النزلاء وفقاً للضوابط العامة لمنظمة الصحة العالمية (WHO) والتدابير الطبية اللازمة لضمان جودة أدوات الوقاية الشخصية ومواد التعقيم.

وقال عبد الحميد أبو يوسف العضو المنتدب التنفيذي لشركة أوراسكوم للتنمية مصر، إنه تم استغلال وقت التعليق المؤقت لتشغيل الفنادق لمراقبة إرشادات منظمة الصحة العالمية والإجراءات الحكومية المتعلقة بالصحة العامة لتطبيق مجموعة من الإجراءات الصحية، وتدريب الموظفين عليها والتي تضمن حرص واستمرار الفنادق في توفير الإقامة الآمة للنزلاء والعاملين.

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وأضاف "أبو يوسف"، في بيان للبورصة المصرية، اليوم الاثنين، أنه نظراً لأن السفر الدولي من وإلى مصر لا يزال معلقاً يتوقع زيادة الإشغال في الجونة من السوق الداخلي أكثر من المعتاد، نظراً للوضع الحالي من عدم استقرار السفر، قامت المجموعة بوضع تسهيلات على شروط وأحكام حجز الغرف الفندقية مما ساعد في الحفاز على مستويات الطلب اللائقة على المدى القصير.

وحققت شركة أوراسكوم للتنمية مصر، أرباحاً بلغت 705.55 مليون جنيه خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر 2019، مقابل أرباح بلغت 500.19 مليون جنيه في 2018 مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال العام الماضي إلى 4.66 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 3.35 مليار جنيه في 2018،ـ وعلى مستوى أعمال الشركة المستقلة خلال 2019، فقد حققت أرباحاً بلغت 634 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 153.7 مليون جنيه في 2018.