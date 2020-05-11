شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز العلمين الجديدة يزيل التعديات الواقعة على 40 فداناً من أراضى الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس أسامة عبد الغني رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، بأنه تم شن حملة مكبرة لإزالة التعديات عن مساحة 40 فدانا من الأراضي الملوكة للدولة، والواقعة تحت ولاية جهاز مدينة العلمين الجديدة، مشيراً إلى أن تم تنفيذ الحملة بالتنسيق بين الإدارات المختصة بالجهاز، وبمعاونة شرطة التعمير بالمدينة.

وقال المهندس أسامة عبد الغني: أسفرت الحملة عن إزالة التعديات عن كامل مساحة الأرض، حيث تمثلت التعديات التي تم إزالتها في إقامة مبان عشوائية بعدة مناطق، بهدف الاستحواذ على الأراضى المملوكة للدولة، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتعدي.

وأكد رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، استمرار شن حملات إزالة التعديات والمخالفات، وذلك في إطار استيداء حق الدولة وردع المعتدين، ومنع استغلال الظروف الاستثنائية لتعامل الدولة مع تداعيات فيروس كورونا، فى ارتكاب مخالفات.

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كان المهندس أسامة عبد الغني، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، قد أكد أنه تم تنفيذ 5 قرارات لإزالة التعديات ومخالفات البناء على الأراضى بنطاق كردون المدينة، وذلك بالتنسيق بين الإدارات المختصة بالجهاز وشرطة التعمير بالمدينة.

وقال المهندس أسامة عبد الغني: تم شن حملة مكبرة أسفرت عمر تنفيذ الـ٥ قرارات، ويتبقي 22 قرارا تحت الدراسة الأمنية، وسيتم تنفيذها فور الانتهاء من الدراسة.

وأكد المهندس أسامة عبد الغني، استمرار حملات إزالة التعديات والمخالفات بنطاق المدينة، لردع المعتدين وعدم استغلال الظروف الاستثنائية لتداعيات فيروس كورونا المستجد.