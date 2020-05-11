شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع مؤشرات بورصة الكويت.. والشركات تواصل تأجيل عموميتها بسبب الحظر الكلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت مؤشرات بورصة الكويت بمستهل جلسة الاثنين، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 1.05% خاسراً 50.530 ليصل إلى مستوى 4761.83 نقطة، ونزل مؤشر السوق الأول بنسبة 1.27% خاسراً 65.450 نقطة ليصل إلى مستوى 5107.60 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.45% خاسراً 20.660 نقطة ليصل إلى مستوى 4082.77 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسى 50 بنسبة 0.74%، خاسراً 29.290 نقطة ليصل إلى مستوى 3950.90 نقطة.

وبلغ حجم التداول بجلسة الاثنين نحو 36.5 مليون سهم بقيمة 9.96 مليون دينار كويتى عبر 2622 صفقة، وجاء التراجع بضغوط هبوط 10 قطاعات على رأسها قطاع المواد الأساسية بنسبة 2.57%، أعقبه قطاع الصناعة بنسبة 1.91%، تلاه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.68%، ثم قطاع العقار بنسبة 1.48%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.05%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.04%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.99%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.95%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.13%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.05%.

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وجاء سهم "شركة طفل المستقبل الترفيهية العقارية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 9.95%، تليه شركة الاستشارات المالية الدولية القابضة بنسبة 9.90%، ثم شركة مينا العقارية بنسبة 5.49%، فيما تصدر سهم "شركة أصول للاستثمار" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.55% ثم شركة المال للاستثمار بنسبة 9.09%، ثم شركة إنوفست بنسبة 7.22%.

وفي سياق متصل واصلت الشركات المدرجة ببورصة الكويت، الإعلان عن تأجيل عموميتها المقررة خلال الشهر الحالي بعد قرار مجلس الوزراء الكويتي فرض الحظر الكلي لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، وجاءت أبرز الشركات التى أفصحت اليوم عن هذا القرار وهم شركة الصلبوخ التجارية، الشركة التجارية العقارية.