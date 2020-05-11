شكرا لقرائتكم خبر عن رويترز: تراجع استثمارات الصين بأمريكا والجائحة تضغط على التدفقات بينهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال تقرير إن الاستثمارات المباشرة للصين في الولايات لمتحدة انخفضت العام الماضي إلى أقل مستوى لها منذ 2009 وسط توترات بين البلدين، وإن جائحة كوفيد-19 ستواصل الضغط على تدفق الاستثمارات بين أكبر اقتصادين في العالم.

وأفاد التقرير الصادر عن روديوم جروب للأبحاث واللجنة الوطنية للعلاقات الأمريكية الصينية أن الجائحة قد تبدد الآثار الإيجابية للمرحلة 1 من اتفاق التجارة الموقع بين البلدين في يناير نتيجة تعطل الصفقات وتضرر النمو الاقتصادي.

وأوضح أن بيانات مبدئية تشير إلى "تراجع كبير" لاستثمارات الصين في الولايات المتحدة في الأشهر الأولى من 2020، حيث جرى الإعلان عن استثمارات مباشرة جديدة بقيمة 200 مليون دولار مقارنة مع مليارين في المتوسط في كل ربع من العام الماضي.

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لكن الشركات الأمريكية أعلنت عن مشاريع استثمار مباشر بقيمة 2.3 مليار دولار في الصين في الربع الأول، بانخفاض طفيف فحسب عن المتوسط الفصلي للعام الماضي، بحسب التقرير الذي أضاف أن الشركات الأمريكية لا تدرس على ما يبدو خفضا كبيرا لأنشطتها في الصين.

وفي 2019، نمت الاستثمارات الامريكية في الصين طفيفا إلى 15 مليار دولار في حين استقرت التدفقات بين البلدين بعدما شهدت تراجعات كبيرة في العامين السابقين.

وانخفضت الاستثمارات الصينية في الولايات المتحدة إلى خمسة مليارات دولار في ذلك العام من 5.4 مليار في العام السابق، وفقا للتقرير.