شكرا لقرائتكم خبر عن الملا: مراجعة خطط الإنتاج وترشيد الإنفاق لمواجهة تحديات الصناعة البترولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد المهندس طارق الملا ،وزير البترول والثروة المعدنية، فى إطار المتابعة المستمرة لمؤشرات الأداء وموقف معدلات الإنتاج الحالية من البترول مقارنة بالخطط الإنتاجية المستهدفة، إجتماعاً لتقييم برامج عمل الشركات الأعلى إنتاجية للزيت الخام، ضم رؤساء شركات بتروبل وخالدة وقارون وبدر الدين وعجيبة وجابكو، بحضور الجيولوجى أشرف فرج وكيل أول الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف والمهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذى لهيئة البترول والمهندس أسامة البقلى رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ونواب رئيس هيئة البترول للإنتاج والاستكشاف والرقابة على الشركات الأجنبية والمشتركة.



خلال اجتماع وزير البترول برؤساء شركات الإنتاج

وخلال الإجتماع أكد الملا على أهمية مراجعة خطط الإنتاج والعمل على زيادة كفاءة الأداء وتحقيق أقصى استفادة من الأصول والتسهيلات الإنتاجية المتاحة والعمل على ترشيد الإنفاق وخفض تكاليف الإنتاج الذى أصبح أمراً ضرورياً فى مواجهة التحديات التى تشهدها الصناعة البترولية ليس فى مصر فقط وانما على المستوى العالمى فى ظل أزمة كورونا والانخفاض الحاد فى مستويات الأسعار العالمية للبترول ووجود فائض كبير من المعروض فى أسواق البترول العالمية.

Advertisements

وأشار الملا إلى أن استمرار العمل فى حفر الآبار الاستكشافية لتحقيق اكتشافات جديدة للزيت الخام يعد الوسيلة الرئيسية لزيادة معدلات الإنتاج، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال إصلاح الآبار واستخدام التكنولوجيات الحديثة وإيجاد حلول غير تقليدية لمواجهة تحدى التناقصى الطبيعى للحقول الحالية المنتجة.

وأكد الوزير ضرورة الإستمرار فى تنفيذ المشروعات التى تم الاتفاق عليها مع الشركاء الأجانب والمدرجة بالموازنة الإستثمارية، والعمل على تذليل كافة الصعاب التى قد تعترض تنفيذها بالتنسيق الكامل مع الشركاء الأجانب.

ووجه الملا بالإستمرار فى الإلتزام الكامل باشتراطات الأمن وتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة، والإلتزام بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لفيروس كورونا للحفاظ على صحة العاملين.