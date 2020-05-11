شكرا لقرائتكم خبر عن 36 مليون جنيه خسائر شركة فوكس للصناعات الغذائية بسبب حريق مخزنها بأكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف رجل الأعمال كمال حجاج المالك لشركة «فوكس» للصناعات الغذائية، أن الحريق الذى نشب فى مخازن فوكس والمنتجة لشيبسى "فوكس" يوم الجمعة، تسبب فى خسائر اقتربت من 36 مليون جنيه، بعد جرد مبدئى للخسائر، مشيرا إلى أن عمليات الإطفاء والتبريد استمرت لمدة يومين، والتى شهدت اهتمام كبير من الحماية المدنية لمنع انتقال النيران لأماكن أخرى.

وأضاف مالك شركة "فوكس" للصناعات الغذائية فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أنه تم تحرير محضر برقم 3122 إدارى قسم أكتوبر ثانى بالحريق، لافتا إلى أن الحريق كان فى مخزن فوكس للشبسى فقط، وأن خطوط الإنتاج نفسها موجودة بالمنطقة الصناعية ولم تتضرر جراء الحرق.

وأشار إلى أن النيران تسببت فى صهر الجمالون الخاص بالمخزن وكذلك حرق ما بين 3 إلى 4 ملايين كروتونة، الأمر الذ خلف خسائر كبيرة سيتم التعامل معها خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن شركة "فوكس" للصناعات الغذائية تتبع رجل الأعمال كمال حجاج، وتتبعها عدة شركات أخرى منها النيل للصناعات الغذائية و"إنجوى"، و"العجيزى" الدولية للتنمية الاقتصادية، وأكتوبر للصناعات الغذائية "المصريين" و"كويست".

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وجدير بالذكر أن هذا الحريق سيخضع لتحقيقات مكثفة، ولم يخلف أى خسائر بشرية، لكن أغلب الخسائر عبارة عن خامات للإنتاج، وكرتون مخصص للتعبئة، ويجرى الآن فحص الأسباب الفنية التي أدت إلى هذا الحريق.

يشار إلى أنه جرت عمليات تبريد لمقر حريق "فوكس" للشبسى لمدة 48 ساعة، وذلك تجنبا لعدم نشوب النيران مرة أخرى.