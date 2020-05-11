شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يتراجع بفعل تجدد المخاوف حول فيروس كورونا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات العالمية ، فى طريقه صوب تكبد أول خسارة خلال الثلاثة أيام الأخيرة مقابل الدولار الأمريكي ، مقتربا من ملامسة أدنى مستوى فى أسبوعين ، بفعل تجدد المخاوف حول فيروس كورونا ، وتركيز المستثمرين على شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل.

تراجع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.2% إلى 1.0808$ ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.0828 $،وسجل أعلى مستوى عند 1.0850$

أنهي اليورو تعاملات الجمعة مرتفعا بأقل من 0.1% مقابل الدولار ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، مع استمرار عمليات التعافي من أدنى مستوى فى أسبوعين عند 1.0766$.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الماضي ،فقدت العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" نسبة 1.3% مقابل العملة الأمريكية ، فى ثالث خسارة أسبوعية خلال شهر ، بفعل التوقعات القاتمة للاقتصاد الأوروبي.

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توقعت المفوضية الأوروبية انكماش قياسي فى اقتصاد منطقة اليورو خلال العام الجاري بسبب جائحة فيروس كورونا ،مع تبدد التضخم فى أوروبا تقريبا.

توقعت المفوضية انكماشا بمعدل 7.7% فى عام 2020 ،على أن يعود الاقتصاد للنمو بمعدل 6.3% فى عام 2021 ،وبالنسبة للتضخم أوضحت التوقعات معدل 0.2% فى 2020 ،ومعدل 1.2% فى عام 2021.

وقال المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية والمالية " باولو جنتيلوني" أن أوروبا تشهد صدمة اقتصادية غير مسبوقة منذ الكساد العظيم فى ثلاثينات القرن الماضي.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الاثنين بنحو واحد بالمئة ، ليستأنف مكاسبه بعد يومين من الخسائر ، عاكسا صعودا واسعا فى مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ، مع تركيز المستثمرين على شراء الدولار كأفضل استثمار بديل.

تجددت المخاوف حول فيروس كورونا ، فى ظل مؤشرات على اندلاع موجة ثانية للفيروس التاجي فى الصين ، خاصة مع تصاعد حالات الإصابة الجديدة فى شمال شرق البلاد ، وقالت الحكومة الصينية إنها ستعمل جاهدة على منع وقوع تلك الموجة.