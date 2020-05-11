شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يكرر التذبذب دون المقاومة– تحليل - 11-5-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استمر سعر البلاتين بتقديمه لتداولات إيجابية متكررة إلا أن ثباته دون مقاومة القناة الهابطة والمستقرة حاليا عند 779.00 يدعم الترجيح الهابط لتداولات الفترة القريبة والمتوسطة, نشير إلى ان محاولة خروج مؤشر ستوكاستيك من مستوى تشبع الشراء سيمنح السعر عزم سلبي جديد ليسهل بذلك مهمة الوصول نحو 740.00 و 710.00 على التوالي.
نكرر التنويه إلى أن اندفاع السعر فوق المقاومة الحالية والثبات فوقها, سيعمل على تغيير النظرة السلبية لنتوقع بدء تشكيله لموجات صاعدة قوية قد تدفع به للوصول نحو 845.00 و 915.00 على التوالي.
نطاق التداول المتوقع ما بين 779.00 و 740.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بثبات المقاومة
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