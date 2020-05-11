شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يحافظ على الايجابية– تحليل -11-5-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حافظ سعر النحاس على استقراره الإيجابي بابتعاده عن الدعم الممتد نحو 2.2770 لنلاحظ تذبذبه حاليا فوق مستوى 2.3700 ليزيد ذلك من فرص استئنافه للهجوم التصحيحي الصاعد خلال الفترة القريبة والمتوسطة.

كذلك وصول مؤشر ستوكاستيك نحو مستوى تشبع الشراء يعزز المسار الصاعد بتقديمه لعزم إيجابي جديد ليسهل بذلك مهمة الوصول نحو الهدف المستقر عند 2.4530 والذي بتجاوزه قد ينجذب السعر بذلك نحو 2.5730 خلال الفترة القادمة.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.3600 و 2.4530

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد