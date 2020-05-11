شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يؤجل الهجوم السلبي- تحليل - 11-5-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اضطر سعر الزوج لتأجيل الهجوم السلبي باندفاعه مؤخرا فوق مستوى 115.20 متأثرا بإيجابية مؤشر ستوكاستيك مسجلا بذلك بعض المستويات التصحيحية بوصوله نحو 116.15, بالرغم من تمركز السعر ضمن محاور القناة الهابطة, إلا أن استمرار الضغوط الإيجابية قد يدفع به لاختبار المقاومة الرئيسية والمستقرة عند 117.20 قبل تحقيقه لأي هدف سلبي جديد.
مما سبق, سنتخذ الميل الصاعد بشكل مؤقت ولنعتمد مبدئيا على ثبات الدعم الأولي ولننتظر تسجيل السعر للأهداف التصحيحية المستقرة عند 116.70 وصولا للمقاومة المذكورة سابقا.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 115.70 و 117.20
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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