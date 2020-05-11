الباوند مقابل الين يؤجل الهجوم السلبي-تحليل - 11-5-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تعرض سعر الزوج بتداولات يوم الجمعة لضغوط إيجابية مفاجئة ليبتعد بذلك عن الدعم المستقر عند 130.65 مسجلا بذلك بعض الأهداف التصحيحية الإيجابية بوصوله نحو 133.10, قد تمتد التداولات حاليا نحو المقاومة الممتدة نحو 133.95 لتشكل بدورها الحد الفاصل ما بين استعادة الميل الهابط بينما تجاوزها سيفتح الباب أمام السعر لتشكيل موجات صاعدة جديدة ليستهدف من خلالها مستوى 134.70 و 135.90 على التوالي.
مما سبق وباندفاع مؤشر ستوكاستيك نحو مستوى 80, نرجح التداولات الإيجابية لحين ملامسة السعر للحاجز المستقر عند 133.95 ومن ثم لنتخذ الحيادية لحين تأكيد الاتجاه العام حسب المعطيات المذكورة سابقا.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 132.10 و 133.95
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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