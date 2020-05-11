شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن سعر الذهب يستقر عند 1688.65 دولارًا أمريكيًا والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 11:35 صباحًا, 11 مايو 2020 م استقر سعر أوقية الذهب في التعاملات الفورية اليوم، عند 1688.65 دولارًا أمريكيًا.

كما استقر سعر أوقية الذهب للعقود الأمريكية الآجلة عند 1704.05 دولارًا أمريكيًا.

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