شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة البحرين بنسبة 0.75% بمستهل التعاملات بضغوط هبوط سهم البنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.75% خاسراً 9.53 نقطة ليصل إلى مستوى 1258.72 نقطة، وبلغ حجم التداول 569.8 ألف سهم بقيمة 142 ألف درهم.

وتراجع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 39.84% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 2.74%، ثم قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 2.08% بضغوط هبوط سهم شركة إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 1.5%، عقارات السيف بنسبة 0.58%.

وكانت شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية- بتلكو، قد أعلنت عن تسديدها بالكامل لسندات بقيمة 473 مليون دولار تستحق بتاريخ 1 مايو، والصادرة عن شركة تابعة لبتلكو.

وكانت شركة بتلكو قد أصدرت هذه السندات والبالغ إجمالي قيمتها 650 مليون دولار أمريكى الذى تم في عام 2013، حيث بادرت الشركة في وقت لاحق إلى إعادة شراء ما قيمته 177 مليون دولار أمريكي من قيمة هذه السندات، وتم تمويل دفعة السداد الأخيرة بقيمة 473 مليون دولار أمريكي بشكل رئيسي عن طريق تسهيلات مصرفية بقيمة 450 مليون دولار أمريكي.

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وعمل على ترتيب وإقفال هذه التسهيلات المصرفية بنجاح كل من البنك الأهلي المتحد وبنك ABC وذلك بصفتهما المرتبين والمنظمين الرئيسيين ومديري عمليات السجل، وجرى التوقيع على إتفاقية التسهيلات في 18 مارس 2020، حيث يضطلع البنك الأهلي المتحد بدور وكيل المصارف المشاركة في تقييم شق التمويل الإسلامي فيما يتولى بنك ABC دور وكيل البنوك المقدمة لشق التمويل التقليدي ودور الوكيل العالمي المفوض.

وفى سياق آخر أعلنت شركة سوليدرتي البحرين، عن طلب موافقة مصرف البحرين المركزي المقدم من شركة أيس الأمريكية للتأمين على تحويل أعمالها المحلية إلى البحرين إلى شركة سوليدرتي البحرين.