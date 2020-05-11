شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بنسبة 2.91% بمستهل التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 2.91% خاسراً 194.38 نقطة ليصل إلى مستوى 6488.53 نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 2.55% خاسراً 183.83 نقطة ليصل إلى مستوى 7024.71 نقطة، وبلغ حجم التداول 64.6 مليون سهم بقيمة 1.2 مليار ريال.

وتراجع 21 قطاعاً بسوق السعودية على رأسها قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 7.09%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 5.07%، تلاه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 4.37%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 4.33%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 4.31%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 4.27%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 3.94%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 3.79%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 3.74%، ثم قطاع التأمين بنسبة 3.30%، ثم قطاع البنوك بنسبة 3.23%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 2.76%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 2.69%.

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وفي سياق متصل أعلنت الشركة الأهلية للتأمين التعاوني، عن تأثر إجمالي أقساط التأمين المكتتبة سلبياً، بسبب الإجراءات والتدابير الإحترازية للحد من انتشار فايروس كورونا المستجد (COVID-19)، إلا أنه في ظل عدم معرفة الشركة مدة العمل بتلك الإجراءات الإحترازية، فأنه يصعب تحديد حجم الأثر المالي في الوقت الحالي. وسوف تقوم الشركة بمتابعة المستجدات بهذا الشأن وسيتم الإعلان عن أي تطور جوهري في حينه.

وارتفعت 4 أسهم خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "تبوك الزراعية"، بنسبة 9.98%، ثم سهم "جاكو" بنسبة 6.35%، ثم سهم "الجوف" بنسبة 3.35%، فيما تراجع 188 سهماً على رأسها سهم "الحكير" بنسبة 9.94%، ثم سهم "إكسترا" بنسبة 9.92%، ثم سهم "ساكو" بنسبة 6.59%، فيما تصدر سهم الراجحي قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 202.2 مليون ريال سعودي.