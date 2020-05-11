شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت ترفع سعر بيع خام التصدير لآسيا فى يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت وثيقة رسمية أطلعت عليها رويترز اليوم الاثنين، أن الكويت رفعت سعر البيع الرسمي لثلاث خامات تبيعها إلى شركات التكرير الآسيوية في يونيو. حددت الكويت سعر خام التصدير لشهر يونيو عند ستة دولارات دون متوسط عمان/دبي، بزيادة 1.80 دولار عن الشهر السابق. وحددت سعر البيع الرسمي للخام الخفيف الممتاز عند 6.50 دولار للبرميل دون متوسط عمان/دبي، بزيادة 1.10 دولار عن الشهر السابق. Advertisements وحددت الكويت سعر خام الخفجي لشهر يونيو عند ستة دولارات دون متوسط عمان/دبي، بزيادة 1.80 دولار عن الشهر السابق.

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