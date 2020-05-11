شكرا لقرائتكم خبر عن التقدم التكنولوجي توقع عقودا بقيمة 7.4 مليون دينار لتوريد مستلزمات طبية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وقعت شركة التقدم التكنولوجي 3 عقود مع عدة جهات في الكويت بقيمة إجمالية تقدر بنحو 7.4 مليون دينار، لتوريد أجهزة ومستلزمات طبية.

وقالت الشركة في بيان، ، لبورصة الكويت، إن العقد الأول لصالح وزارة الصحة بقيمة 2.13 مليون دينار لتوريد محاليل ومستهلكات خاصة بأجهزة CX و LX20 لفحوصات الكيمياء لحاجة المختبرات كمواد تخزينية لمدة تبلغ 18 شهراً.

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وأشارت إلى أن العقد الثاني مع وزارة الصحة أيضاً بقيمة 2.99 مليون دينار وبمدة تنفيذ تبلغ 18 شهراً، ويتعلق بتوريد محاليل ومستهلكات خاصة بأجهزة "AU" لفحوصات الكيمياء لحاجة كافة المختبرات بالوزارة.

أما العقد الثالث، فتم إبرامه مع شركة نفط الكويت، لتوريد وتركيب وصيانة مستشفى ميداني لصالح الشركة لمكافحة فيروس كورونا المستجد بقيمة 2.23 مليون دينار بمدة تنفيذ تبلغ 11 يوماً.

يشار إلى أن الشركة تقدمت مؤخرا بشكوى الى لجنة المناقصات المركزية بشأن ترسية مناقصة ضخمة تتعلق بعمليات توريد وتركيب وتشغيل وضمان وصيانة أجهزة متطورة تخص مركز جمرك العبدلي الحدودي التابع للحكومة.