شكرا لقرائتكم خبر عن "ريم العقارية" توقع اتفاقية لتوفير أعمال الصيانة أثناء الحظر الشامل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وقعت شركة ريم العقارية، المدرجة ببورصة الكويت، اتفاقية تعاون مع شركة فيداليتي للصيانة وذلك لتوفير الدعم الفني لأعمال الصيانة في المحافظ العقارية التي تديرها "ريم العقارية"، أثناء فترة حظر التجوال الشامل.

وأوضحت الشركة، في بيان لبورصة الكويت، أنه سيتم تلبية طلبات الصيانة الطارئة للمستأجرين حيث توفر شركة فيدالتي تطبيقا إلكترونياً ذكياً "تصليح" والذي يمكن العملاء من طلب الصيانة الفورية كما يمكنهم من تتبع الطلب وحالة إغلاقه.

وذكرت الشركة أنه وفقاً للتعليمات الرسمية الصادرة من الجهات الحكومية سيتم إصدار تصاريح خلال فترة الحظر لكي تمكن فريق الصيانة من أداء مهامه وتلبية طلبات العملاء.

وكان مجلس الوزراء الكويتي قد أعلن يوم السبت الماضي فرض حظر التجوال الشامل اعتباراً من الساعة 4 عصراً اليوم الأحد وحتى نهاية الشهر الحالي، بناء على توجيه السلطات الصحية وللحد من تفشي فيروس "كورونا".