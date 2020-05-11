شكرا لقرائتكم خبر عن الاتصالات السعودية و "مدن" تطلقان مبادرة لتحفيز التحول الرقمي بالمصانع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أطلقت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية وبالتعاون مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية "مدن"، مبادرة تحفيز الحلول الرقمية الأساسية في المصانع لتعزيز التوجه نحو تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة.

وذلك في خطوة تهدف إلى توفير الممكّنات الرقمية المناسبة للمنشآت الصناعية، وتحفيز تبني خدِمْات وحلول المصدر المفتوح في القطاع الصناعي، بالإضافة إلى تمكين التحول الرقمي وتطوير القطاع الصناعي في المملكة، بحسب بيان للوزارة على موقعها الإلكتروني.

وكانت الجهتان قد أطلقتا في وقت سابق العام الماضي مبادرة لنشر البنية التحتية الرقمية في المدن الصناعية، لتعزيز التوجه نحو تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في القطاع الصناعي واغتنام الفرص الواعدة في مجال التحول الرقمي، حيث تم إيصال شبكة الألياف الضوئية إلى أكثر من 1300 مصنع بخمس مدن صناعية بالشراكة مع القطاع الخاص.

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وتأتي هذه المبادرات تفعيلاً لمذكرة التفاهم التي وقعها الجانبان في العام الماضي 2019م، بهدف تحفيز تبني الحلول الرقمية وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة في القطاع الصناعي مما يساعد في رفع مستوى الفاعلية والإنتاجية وتقليل التكاليف التشغيلية في القطاع.

وكانت "مدن" أطلقت خلال العام 2019م برنامج الإنتاجية الوطني بالشراكة مع صندوق التنمية الصناعية السعودي ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية KACST بهدف مساعدة المصانع على تحقيق أعلى معدلات الكفاءة الإنتاجية من خلال وضع خطط تحوُّل لتطبيق مبادئ التميز التشغيلي وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة على 100 مصنع قائم، استهدفت في المرحلة الأولى خلال العام 2019م 20 مصنعاً بالتعاون مع شركة "جنرال إلكتريك" تم تسليم تقارير التحوّل لتسعة مصانع منها، فيما تستهدف 40 مصنعاً قائماً ضمن المرحلة الثانية للبرنامج ليصبح الإجمالي 60 مصنعاً.

يُذكر أن وزارة الاتصالات وقعت أواخر العام الماضي مذكرة تفاهم مع "مدن"، لتمكّين الثورة الصناعية الرابعة وتحفيز الاستثمار في البنية التحتية الرقمية، والمشاركة بحلول رقمية تدعم مجالات الرقمنة وتقنية المعلومات اللازمة للتحوّل الرقمي في القطاع الصناعي، إضافةً إلى دعم البيئة التنظيمية والتشريعية المناسبة، وتأهيل القدرات الرقمية الوطنية، بما يسهم في إيجاد بيئة صناعية وتقنية ذكية وجاذبة للاستثمار، وتنمية الاقتصاد الوطني، وبالتالي الإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأعلنت هيئة الاتصالات السعودية خلال شهر يناير الماضي عن طرح وثيقة طلب الحصول على ترخيص تقديم خدمات مشغلي شبكات الاتصالات المتنقلة الافتراضية للمنافسة العامة حول إصدار ترخيصين لتقديم هذا النوع من الخدمات.