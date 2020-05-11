شكرا لقرائتكم خبر عن حساب المواطن السعودي يودع 2.18 مليار ريال لمستفيدي دفعة شهر مايو والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أودع برنامج حساب المواطن بالمملكة العربية السعودية، اليوم، 2.18 مليار ريال كمخصص دعم لشهر مايو للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغت نسبة المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثلاثين 78% وبلغ عددهم حوالي 12 مليون مستفيد وتابع.

وأوضح البرنامج في بيان على موقعه على الإنترنت، أن إجمالي التعويضات المدفوعة بلغ بأثر رجعي عن الدفعات السابقة نحو 11.5 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 73.3 مليار ريال منها 475 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة.

وذكر المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني، في بيان اليوم، أن 48% من إجمالي المستفيدين تحصلوا على الاستحقاق الكامل، حيث بلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 909 ريالات، فيما بلغ عدد أرباب الأسر 2.1 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 60%، بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.3 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 1.4 مليون مستفيد، مشكلين 40% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.

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وأشار القحطاني إلى أن نسبة أرباب الأسر بلغت 92% أما ربَات الأسر فقد بلغت نسبتهن 8%، بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 56%، وشكل الذكور المستقلون 44%، موضحاً أن 85% من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل فيما حصل 15% على الاستحقاق الجزئي والأدنى.

وكشف البرنامج في وقت سابق أنه تم التعامل مع أكثر من 4.7 مليون خدمة في عام 2019، من خلال خدمة المستفيدين والحساب الرسمي للبرنامج.

وكانت السلطات السعودية قد أطلقت نظام حساب المواطن يوم 12 من ديسمبر 2017، ليتمكن من خلاله المستفيدون من معرفة مقدار الدعم، وذلك بعد إدخال بعض البيانات ومنها مقدار الدخل ومكونات الأسر.