شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة البحرين تدرج سندات حكومية بقيمة 335 مليون دينار اليوم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قالت بورصة البحرين، إنه سيتم إدراج أدوات دين حكومية بقيمة 335 مليون دينار، لإصدارين مختلفين، بدءا من اليوم الاثنين.

وأوضحت البورصة في بيان لها، أن الإصدار الأول عبارة عن سندات التنمية الحكومية بقيمة 300 مليون دينار لأجل 3 سنوات وتستحق في 3 مايو 2023، بعائد 6%.

وذكرت البورصة أنه سيتم أيضاً إدراج أذون خزانة حكومية بقيمة 35 مليون دينار، لأجل 6 أشهر تستحق في 8 نوفمبر المقبل، بعائد 2.67%.

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وأعلنت بورصة البحرين في وقت سابق أنه سيتم إدراج أذون خزانة حكومية بقيمة 70 مليون دينار، لأجل 3 أشهر.

ووفقاً لبيان سابق، فإن بورصة البحرين قررت إدراج 68 إصداراً في سوق أذون الخزانة وصكوك التأجير الإسلامية خلال عام 2020، بقيمة إجمالية تبلغ 4.27 مليار دينار.

وكان قد تم تدشين سوق إدراج أذون الخزانة الحكومية ببورصة البحرين في 31 يناير 2016.