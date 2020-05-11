شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الدولار الأمريكي للجلسة الثالثة على التوالي ليعكس توالي ارتداده من الأدنى له في شهرين أمام الين الياباني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثالثة من الأدنى له منذ 17 من آذار/مارس الماضي أمام الين الياباني عقب كشف بنك اليابان أمس الأحد عن تقرير ملخص الآراء ووسط شح البيانات الاقتصادي في مطلع هذا الأسبوع من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:55 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.26% إلى مستويات 106.93 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 106.65 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 107.01، بينما حقق الأدنى له عند 106.40.

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هذا وقد تابعنا خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي أبلغ كل فرنسا وإيطاليا بالإضافة إلى المملكة المتحدة عن أقل عدد وفيات من جراء انتشار تفشي فيروس كورونا عالمياً منذ آذار/مارس، الأمر الذي عزز آمال المستثمرين حيال إعادة فتح الاقتصاديات العالمية مع تخفيف إجراءات التباعد الاجتماعي عالمياً، بينما لا يزال الحذر قائماً، حيث تابعتا منذ قليل تحذير كوريا الجنوبية من موجة ثانية محتملة من الحالات المصابة بالفيروس التاجي.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا بالأمس تحذير وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشن من أن معدلات البطالة في بلاده "قد تسوء قبل أن تتحسن" وأن معدلات البطالة ربما قد وصل إلى 25%، وجاءت تصريحاته عقب ساعات من أظهر بيانات سوق العمل الأمريكي الجمعة الماضية ارتفاع معدلات البطالة الأمريكية للأعلى لها في نحو سبعة عقود من الزمن إلى 14.7% مع فقد نحو 20.5 مليون وظيفة خلال نيسان/أبريل من جراء تفشي فيروس كورونا.

ويذكر أن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم حذر الخميس الماضي من خطورة تخفيف قيود الإغلاق المفروضة لمواجهة تفشي فيروس كورونا بشكل سريع، موضحاً أنه يجب أن يحدث ذلك بشكل تدريجي وبحرص، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن المنظمة فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا لقرابة 3.93 مليون ولقي 274,488 شخص مصرعهم في 215 دولة.