شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الفضة للجلسة الثالثة على النوالي مع توالي ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي من الأعلى له في ثلاثة أسابيع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الفضة في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثالثة على التوالي من الأدنى لها منذ 21 من نيسان/أبريل الماضي مع ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثالثة على التوالي من الأعلى له منذ 24 من الشهر ذاته وفقاً للعلاقة العكسية بينهما وسط شح البيانات الاقتصادية في مطلع هذا الأسبوع من قبل الاقتصاد الأمريكي ومع تسعير الأسواق اليوم الاثنين لإعادة فتح الاقتصاديات العالمية وقرب انقضاء الإغلاق الذي تم فرضه لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

في تمام الساعة 05:46 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم تموز/يوليو المقبل 0.32% لتتداول حالياً عند 15.81$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 15.76$ للأونصة مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأسبوع الماضي عند 15.78$ للأوتصة، وذلك مع تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.06% إلى 99.75 مقارنة بالافتتاحية عند 99.81.

هذا وقد تابعنا خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي أبلغ كل فرنسا وإيطاليا بالإضافة إلى المملكة المتحدة عن أقل عدد وفيات من جراء انتشار تفشي فيروس كورونا عالمياً منذ آذار/مارس، الأمر الذي عزز آمال المستثمرين حيال إعادة فتح الاقتصاديات العالمية مع تخفيف إجراءات التباعد الاجتماعي عالمياً، بينما لا يزال الحذر قائماً، حيث تابعتا منذ قليل تحذير كوريا الجنوبية من موجة ثانية محتملة من الحالات المصابة بالفيروس التاجي.

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وفي سياق أخر، فقد تابعنا بالأمس تحذير وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشن من أن معدلات البطالة في بلاده "قد تسوء قبل أن تتحسن" وأن معدلات البطالة ربما قد وصل إلى 25%، وجاءت تصريحاته عقب ساعات من أظهر بيانات سوق العمل الأمريكي الجمعة الماضية ارتفاع معدلات البطالة الأمريكية للأعلى لها في نحو سبعة عقود من الزمن إلى 14.7% مع فقد نحو 20.5 مليون وظيفة خلال نيسان/أبريل من جراء تفشي فيروس كورونا.

ويذكر أن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم حذر الخميس الماضي من خطورة تخفيف قيود الإغلاق المفروضة لمواجهة تفشي فيروس كورونا بشكل سريع، موضحاً أنه يجب أن يحدث ذلك بشكل تدريجي وبحرص، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن المنظمة فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا لقرابة 3.93 مليون ولقي 274,488 شخص مصرعهم في 215 دولة.

ونود الإشارة، لكون معدن الفضة يتعامل معه المستثمرين بشكل مزدوج، تارة على أنه معدن نفيس والشقيق الأصغر لمعدن الذهب وأنه تباعاً ملاذ آمن وبديل للاستثمار لحين اتضاح الرؤية، ما يعكس الانتعاش في الطلب على السبائك بهدف الاستثمار والادخار كما هو الحال مع شقيقه الأكبر الذهب وبالأخص مع تجميد إنتاج العديد من دار السك للسبائك عالمياً خلال الآونة الأخيرة بسبب تداعيات تفشي فيروس كورونا.

وتارة أخرى على أن الفضة معدن صناعي نظراً لكون أكثر من نصف الطلب العالمي عليها يأتي من القطاع الصناعي وتعد ثاني أكثر سلعة عليها طلب بعد النفط، ومع الإغلاق العالمي تأثر الطلب تباعاً من قبل القطاع الصناعي، بينما الذي لم يدفع أسعار الفضة للانهيار هو تجميد الإنتاج في معظم المناجم وبالأخص في المكسيك أكبر منتج للفضة عالمياً.