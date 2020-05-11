شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد العملة الموحدة اليورو من الأدنى لها في ثلاثة أسابيع أمام الدولار الأمريكي في أولى جلسات الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثالثة على التوالي من الأدنى لها منذ 24 من نيسان/أبريل الماضي أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل إيطاليا ثالث أكبر اقتصاديات منطقة اليورو ووسط شح البيانات الاقتصادي في مطلع هذا الأسبوع من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:35 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.16% إلى مستويات 1.0843، مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.0826، وذلك بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.0856، بينما حقق الأدنى له عند 1.0821، مع العلم أن الزوج استهل تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتم تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 1.0839.

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هذا ويترقب المستثمرين من قبل الاقتصاد الإيطالي لصدور قراءة الإنتاج الصناعي والتي قد توضح اتساع التراجع إلى 20.0% مقابل 1.2% في شباط/فبراير، بخلاف ذلك، فقد تابعنا خلال عطلة نهاية الأسبوع أبلغ كل فرنسا، إيطاليا والمملكة المتحدة عن أقل عدد وفيات من جراء انتشار تفشي فيروس كورونا منذ آذار/مارس، الأمر الذي عزز آمال المستثمرين حيال إعادة فتح الاقتصاديات العالمية مع تخفيف إجراءات التباعد الاجتماعي عالمياً.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا بالأمس تحذير وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشن من أن معدلات البطالة في بلاده "قد تسوء قبل أن تتحسن" وأن معدلات البطالة ربما قد وصل إلى 25%، وجاءت تصريحاته عقب ساعات من أظهر بيانات سوق العمل الأمريكي الجمعة الماضية ارتفاع معدلات البطالة الأمريكية للأعلى لها في نحو سبعة عقود من الزمن إلى 14.7% مع فقد نحو 20.5 مليون وظيفة خلال نيسان/أبريل من جراء تفشي فيروس كورونا.

ويذكر أن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم حذر الخميس الماضي من خطورة تخفيف قيود الإغلاق المفروضة لمواجهة تفشي فيروس كورونا بشكل سريع، موضحاً أنه يجب أن يحدث ذلك بشكل تدريجي وبحرص، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن المنظمة فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا لقرابة 3.93 مليون ولقي 274,488 شخص مصرعهم في 215 دولة.