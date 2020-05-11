شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد أسعار البلاتينيوم من الأدنى لها في ثلاثة أسابيع وسط تراجع مؤشر الدولار للجلسة الثالثة على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت أسعار البلاتينيوم في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثالثة على التوالي من الأدنى له منذ 22 من نيسان/أبريل مع ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثالثة على التوالي من الأعلى له منذ 24 من الشهر ذاته وفقاً للعلاقة العكسية بينهما وسط شح البيانات الاقتصادية في مطلع هذا الأسبوع من قبل الاقتصاد الأمريكي ومع تسعير الأسواق اليوم الاثنين لإعادة فتح الاقتصاديات العالمية وقرب انقضاء الإغلاق الذي تم فرضه لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

في تمام الساعة 05:28 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت أسعار البلاتينيوم 0.16% لتتداول حالياً عند 771.74$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 770.50$ للأونصة، مع العلم أن أسعار البلاتينيوم استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتم تداولات الأسبوع الماضي عند 771.76$ للأونصة، وذلك مع تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.07% إلى 99.74 مقارنة بالافتتاحية عند 99.81.

Advertisements

هذا وقد تابعنا خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي أبلغ كل فرنسا وإيطاليا بالإضافة إلى المملكة المتحدة عن أقل عدد وفيات من جراء انتشار تفشي فيروس كورونا عالمياً منذ آذار/مارس، الأمر الذي عزز آمال المستثمرين حيال إعادة فتح الاقتصاديات العالمية مع تخفيف إجراءات التباعد الاجتماعي عالمياً، بينما لا يزال الحذر قائماً، حيث تابعتا منذ قليل تحذير كوريا الجنوبية من موجة ثانية محتملة من الحالات المصابة بالفيروس التاجي.

ويذكر أن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم حذر الخميس الماضي من خطورة تخفيف قيود الإغلاق المفروضة لمواجهة تفشي فيروس كورونا بشكل سريع، موضحاً أنه يجب أن يحدث ذلك بشكل تدريجي وبحرص، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن المنظمة فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا لقرابة 3.93 مليون ولقي 274,488 شخص مصرعهم في 215 دولة.