شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار النفط للجلسة الثانية على التوالي مع توالي ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي من الأعلى له في ثلاثة أسابيع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت العقود الآجلة لأسعار النفط خلال الجلسة الآسيوية وسط ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثالثة على التوالي من الأعلى له منذ 24 من نيسان/أبريل وفقاً للعلاقة العكسية بينهما وسط شح البيانات الاقتصادية في مطلع هذا الأسبوع من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للنفط عالمياً ومع تسعير الأسواق اليوم الاثنين لإعادة فتح الاقتصاديات العالمية وقرب انقضاء الإغلاق الذي تم فرضه لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

وفي تمام الساعة 04:49 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة تسليم حزيران/يونيو المقبل لأسعار النفط "نيمكس" 0.90% لتتداول عند مستويات 24.71$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 24.49$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 24.74$ للبرميل.

كما ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم تموز/يوليو القادم 0.13% لتتداول عند 30.74$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 30.70$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت التداولات أيضا على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأسبوع الماضي عند 30.97$ للبرميل، وذلك مع تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.11% إلى 99.70 مقارنة بالافتتاحية عند 99.81، مع العلم أن المؤشر اختتم تداولات الأسبوع الماضي عند 99.73.

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هذا وقد تابعنا خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي أبلغ كل فرنسا وإيطاليا بالإضافة إلى المملكة المتحدة عن أقل عدد وفيات من جراء انتشار تفشي فيروس كورونا عالمياً منذ آذار/مارس، الأمر الذي عزز آمال المستثمرين حيال إعادة فتح الاقتصاديات العالمية مع تخفيف إجراءات التباعد الاجتماعي عالمياً، بينما لا يزال الحذر قائماً، حيث تابعتا منذ قليل تحذير كوريا الجنوبية من موجة ثانية محتملة من الحالات المصابة بالفيروس التاجي.

ويذكر أن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم حذر الخميس الماضي من خطورة تخفيف قيود الإغلاق المفروضة لمواجهة تفشي فيروس كورونا بشكل سريع، موضحاً أنه يجب أن يحدث ذلك بشكل تدريجي وبحرص، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن المنظمة فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا لقرابة 3.93 مليون ولقي 274,488 شخص مصرعهم في 215 دولة.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا التقرير التي تطرقت لكون مخزونات النفط الخام لدي الصين أكبر مستورد للنفط عالمياً وثاني أكبر اقتصاد وثاني أكبر دولة صناعية وثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم بعد الولايات المتحدة، تراجعت بنحو 9.5 مليون برميل في نيسان/أبريل بعد ارتفعت بنحو 161 مليون برميل في الربع الأول، بخلاف ذلك، من المرتقب أن تكشف أوبك الأربعاء المقبل عن تقريرها الشهري.

ووفقاً للتقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز الذي صدر الجمعة، فقد تراجعت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع 33 منصة لإجمالي 292 منصة، لتعكس ثامن تراجع أسبوعي لها على التوالي، ونود الإشارة، لكون المنصات تراجعت بواقع 396 منصة منذ 13 من آذار/مارس، لتعكس الأدنى لها منذ أيلول/سبتمبر 2009، مع تراجع منصات الحفر والتنقيب على النفط بأكثر من النصف في نحو شهرين.