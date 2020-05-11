شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات الأسبوع إيجابية مع التفاؤل إعادة فتح الاقتصاديات العالمية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات أولى جلسات الأسبوع على اللون الأخضر اليوم الاثنين وسط التفاؤل الذي ينتاب المستثمرين حيال إعادة فتح الاقتصاديات العالمية مع تخفيف إجراءات التباعد الاجتماعي عالمياً، ووسط الترقب لعودة ديزني افتتاح منتزه ديزني لاند في شنغهاي في وقت لاحق اليوم الاثنين، بينما لا يزال الحذر قائماً في أعقاب تحذير كوريا الجنوبية منذ قليل من موجة ثانية محتملة من الحالات المصابة بالفيروس التاجي.

هذا وقد تابعنا كشف بنك اليابان عن تقرير ملخص الآراء، وجاء ذلك قبل أن نشهد عن الاقتصاد النيوزيلندي صدور قراءة مؤشر الثقة بالأعمال من قبل مجموعة استراليا ونيوزيلندا المصرفية والتي أوضحت تقلص التراجع إلى ما قيمته 45.6 مقابل 66.6 في نيسان/أبريل الماضي، لتعكس بذلك تقلص التراجع للشهر الثاني على التوالي، ونود الإشارة، لكون الإحصائية تجرى مسح لنحو 1,500 شركة لتقيم النظرة الاقتصادية لعام مقبل.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا بالأمس تحذير وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشن من أن معدلات البطالة في بلاده "قد تسوء قبل أن تتحسن" وأن معدلات البطالة ربما قد وصل إلى 25%، وجاءت تصريحاته عقب ساعات من أظهر بيانات سوق العمل الأمريكي الجمعة الماضية ارتفاع معدلات البطالة الأمريكية للأعلى لها في نحو سبعة عقود من الزمن إلى 14.7% مع فقد نحو 20.5 مليون وظيفة خلال نيسان/أبريل من جراء تفشي فيروس كورونا.

ويذكر أن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم حذر الخميس الماضي من خطورة تخفيف قيود الإغلاق المفروضة لمواجهة تفشي فيروس كورونا بشكل سريع، موضحاً أنه يجب أن يحدث ذلك بشكل تدريجي وبحرص، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن المنظمة فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا لقرابة 3.93 مليون ولقي 274,488 شخص مصرعهم في 215 دولة.

Advertisements

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت ارتفاعاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 1.44% ليربح 21.05 نقطة ويصل إلى المستوى 1,479.33، وارتفع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 1.42% ليربح هو الأخر 287.49 نقطة ويصل إلى المستوى 20,466.58.

كما مؤشرات الأسهم الصينية شهدت ارتفاعاً خلال تداولات الجلسة هي الأخرى، حيث ارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 0.53% ليربح 20.87 نقطة ويصل إلى المستوى 3,984.49، وارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.41% ليربح هو الأخر 11.82 نقطة ويصل إلى المستوى 2,907.16.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد ارتفاعاُ بنسبة 1.93% ليربح 468.37 نقطة ويصل إلى المستوى 24,698.54، كما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.07% ليربح هو الأخر 1.35 نقطة ويصل إلى المستوى 1,947.17.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم والذي ارتفع بنسبة 0.26% ليربح 27.33 نقطة ويصل إلى المستوى 10,722.92، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً بنسبة 1.41% ليربح هو الأخر 76.02 نقطة ويصل إلى المستوى 5,467.10.