شكرا لقرائتكم خبر عن إنتهاء 90% من تدشين 4317 مصنعا جديدا والتسليم نهاية 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد أن أعلنت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، بلوغ نسبة الانتهاء فى بعض المجمعات الصناعية الجديدة قرابة 90% يقدم اليوم ”الخليج 365” أهم المعلومات عن المجمعات الجديدة ومواعيد تسليم الوحدات للمستثمرين.

- إنشاء 13 مجمعا صناعيا فى 12 محافظة.

- المجمعات توفر 4317 وحدة صناعية صناعية للشباب.

- الوحدات الجديدة ستكون بنظام الإيجار والمتر بـ20 جنيهًا و7 جنيهات للخدمات.

- هدف المجمعات هو دمج الاقتصاد غير الرسمى ودعم الصناعات الصغيرة.

- ستتيح الحكومة تمويلات لشراء هذه الوحدات عبر بروتوكولات مع البنوك وجهاز المشروعات

Advertisements

- نقل الورش الصغيرة للمجمعات لتقنين أوضاعها.

- بدء تسليم المجمعات نهاية 2020 للمستثمرين

- محافظة الفيوم وحددها تستحوذ على مجمعين من الـ13.

- التقديم للمجمعات سيكون من خلال هيئة التنمية الصناعية.

- تسهيلات كبيرة من وزارة الصناعة لصغار المستثمرين عند التخصيص.

كانت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة كشفت لـ"الخليج 365"، عن أنه يجرى حالياً الانتهاء من تنفيذ 13 مجمعا، بـ 12 محافظة، 9 منها فى صعيد مصر، سوف يتم الانتهاء منها مع نهاية العام الجاري، مشيرة إلى أن 10 من هذه المجمعات بلغت نسبت الانتهاء فيها قرابة 90 % وبلغت نسب الإنجاز فى باقى المجمعات ما بين 40 إلى 60%، مشيرةً إلى أن خطة الوزارة لتعميق الصناعة ستسهم فى ارتفاع معدلات الناتج الصناعى مع نهاية العام الجاري، خاصة فى ظل توجه كثير من المصانع لتعميق الصناعة.

وأضافت، أن مصر قادرة على تحقيق قفزة صناعية واقتصادية كبرى خلال الفترة المقبلة، فى ظل ما تتمتع به من ميزات كبيرة توفر مناخا صناعيا واستثماريا جيدا، يساعد على النمو، وفى ظل الإجراءات التى تتخذها الدولة وتحوذ بها ثقة المؤسسات والحكومات الأجنبية فى الاقتصاد المصرى، مشيرة إلى متابعتها لكافة الملفات لحظة بلحظة ورصد أى تأثير على القطاعات.