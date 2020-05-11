شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا تعرف عن التأمين الهندسى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعرف التأمين الهندسى بأنه نوع من أنواع تأمين الممتلكات، يقوم على تأمين المشروعات والمعدات والماكينات ويختلف عن تأمين الممتلكات الأخرى، حيث إنه يغطى جميع الأخطار التى تتعرض لها الممتلكات المؤمنة باختلاف أنواع هذه الممتلكات وطبيعة العمل بها.

وتشمل أنواع التأمين الهندسى تغطية كل أخطار المقاولين وتغطى الأضرار والخسائر التى تقع أثناء بناء المشاريع الهندسية التى تبنى فى موقع العمل، وتغطية تأمين كل أخطار النصب وتغطى الأضرار والخسائر التى تقع أثناء إنشاء المشاريع الهندسية الصناعية التي تتضمن تجهيز، ووضع الآلات وأجهزة التصنيع فى غير موقع النصب، إضافة إلى عطب الماكينات ومعدات المشروع وأعمال التركيب، وتأمين الأجهزة الإلكترونية، والتأمين العشرى.

وتعود أهمية التأمين الهندسى إلى أهمية إلتزام المقاولين بالتأمين على المشاريع الإنشائية التى ينفذونها بما يضمن عدم تعثرها أو التأخر فى تنفيذها، من خلال قيام التأمين بتغطية هذه الأخطار ودفع التعويضات اللازمة لذلك.

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وكان ظهور كل من تأمينات عطل الآلات وفقد الأرباح التالي لعطل الآلات – واللذان يعتبران أحد أنواع التأمينات الهندسية والتي ظهرت حديثًا – أحد الآثار المهمة للتطور التكنولوجي السريع الذي يشهده العالم فقد صاحب هذا التطور ارتفاعًا كبيرًا وضخمًا في قيمة الاستثمارات الرأسمالية وزيادة مضطردة في المشروعات الإنتاجية واصبح لزامًا على أصحاب تلك المشروعات إدارة الأخطار التي تتعرض لها مشاريعهم عن طريق التحكم في تلك الأخطار والعمل على الحد وجميع الآلات الصناعية في كافة أنواع الصناعة.

وتغطي هذه التغطية أي حوادث ينتج عنها تلف للآلات والمعدات المؤمن عليها بشرط ان يكون هذا الحادث مفاجئًا وغير متوقع ويبدأ هذا التأمين فور الانتهاء من التجارب ويغطي هذا التأمين الآلات والمعدات أثناء عملها او راحتها أو أثناء تنظيفها وفكها بغرض عمل العمرات أو أثناء نقلها من مكان إلى آخر داخل الأعيان المؤمن المحددة بالوثيقة أو أثناء إعادة تركيبها.