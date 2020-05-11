شكرا لقرائتكم خبر عن بالإنفوجراف.. تعرف على قيمة صادرات مصر البترولية وغير البترولية في فبراير الماضي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية، والتي ترصد الصادرات والواردات خلال شهر فبراير الماضي، مقارنة بشهر يناير الماضي.

وينشر ”الخليج 365” إنفوجراف حول توزيع الصادرات البترولية وغير البترولية، وكذلك الواردات البترولية وغير البترولية وكانت كالتالي:

سجلت الجملة العمومية للصادرات 2 مليار و694 مليون دولار في فبراير الماضي، مقابل 2 مليار و482 مليون دولار في يناير الماضي، بزيادة بلغت 212 مليون دولار

بلغت الصادرات غير البترولية 2 مليار و406 ملايين دولار في فبراير الماضي، مقابل 2 مليار و201 مليون دولار في يناير الماضي، بزيادة 205 ملايين دولار

بلغت صادرات البترول الخام ومنتجاته 288 مليون دولار فبراير الماضي، مقابل 281 مليون دولار في يناير الماضي، بزيادة 7 ملايين دولار.

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ثانيا الواردات:

سجلت الجملة العمومية للواردات 4 مليارات و643 مليون دولار في فبراير الماضي، مقابل 5 مليارات و316 مليون دولار يناير الماضي، بتراجع 673 مليون دولار

بلغت الواردات غير البترولية 3 مليارات و910 ملايين دولار في فبراير الماضي، مقابل 4 مليارات و413 مليون دولار في يناير الماضي، بتراجع بلغ 503 ملايين دولار.

بلغت واردات البترول الخام ومنتجاته 733 مليون دولار في فبراير الماضي، مقابل 903 ملايين دولار في يناير الماضي، بتراجع بلغ 170 مليون دولار.