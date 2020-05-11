شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الدولار النيوزيلندي للجلسة الثالثة على التوالي للأعلى له في أسبوعين أمام نظيره الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار النيوزيلندي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد الأعلى له منذ أواخر نيسان/أبريل الماضي أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها ي مطلع هذا الأسبوع عن الاقتصاد النيوزيلندي ووسط شح البيانات الاقتصادية اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

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في تمام الساعة 02:43 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.10% إلى مستويات 0.6147 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.6141، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له في أسبوعين عند 0.6124، بينما حقق الأدنى له خلال تداولات الجلسة عند 0.6493، مع العلم أن الزوج استهل تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتم تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 0.6136.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد النيوزيلندي الاقتصاد النيوزيلندي صدور قراءة مؤشر الثقة بالأعمال من قبل مجموعة استراليا ونيوزيلندا المصرفية والتي أوضحت تقلص التراجع إلى ما قيمته 45.6 مقابل 66.6 في نيسان/أبريل، لتعكس بذلك تقلص التراجع للشهر الثاني على التوالي، ونود الإشارة، لكون الإحصائية تجرى مسح لنحو 1,500 شركة لتقيم النظرة الاقتصادية لعام مقبل.