شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك ينخفض مجدداً – تحليل - 11-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقرت تداولات زوج الدولار مقابل الفرنك دون مستوى 0.9730، ليتم تفعيل سيناريو الاتجاه الهابط من جديد، في طريقه لتحقيق مزيد من الانخفاض المتوقع والذي يستهدف زيارة مستوى 0.9626 بشكل رئيسي.

مؤشر ستوكاستيك يفقد عزمه الإيجابي بشكل تدريجي ليدعم التوقعات بالانخفاض، والتي ستبقى قائمة ما لم يتم اختراق مستوى 0.9730 والثبات بإغلاق يومي فوقه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9640 والمقاومة 0.9770

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط