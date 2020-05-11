شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يحتاج للعزم الإيجابي – تحليل - 11-05-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي بالتذبذب حول مستوى 0.6500 مستقراً فوقه، ويتحرك داخل القناة الرئيسية الصاعدة التي تظهر بالصورة، مما يدعم استمرار سيناريو الاتجاه الصاعد المتوقع للفترة القادمة، والذي يحصل على دعم مستمر من المتوسط المتحرك 50، بانتظار التوجه نحو 0.6685 كمحطة رئيسية تالية.
يجب الانتباه إلى أن التوقعات الإيجابية ستبقى قائمة ما لم يتم كسر مستوى 0.6407 والثبات دونه.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6460 والمقاومة 0.6600
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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