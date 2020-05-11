شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يحاول التعافي – تحليل - 11-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقرت تداولات سعر عقود خام برنت فوق مستوى 29.80، لكننا نلاحظ أن السعر يستمر بتسجيل القمم المنخفضة كما يظهر بالصورة، بالتزامن مع ظهور إشارة تقاطع سلبي من خلال مؤشر ستوكاستيك، مما يدعم فرص استئناف الميل الهابط الذي تبدأ أهدافه بكسر مستوى 29.80 لفتح الطريق أمام زيارة مستويات 27.90 ثم 26.00 كمحطات رئيسية تالية.

بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن اختراق 32.20 سيوقف السيناريو السلبي المقترح ويقود السعر لتحقيق مزيد من المكاسب التي تصل إلى 36.00 على المدى القريب.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 28.00 والمقاومة 32.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط