شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يحصل على إشارة سلبية – تحليل - 11-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم سعر النفط تداولات إيجابية يوم الجمعة الماضي واقترب من اختبار 24.95، لكنه يرتد هبوطاً ليتذبذب حول المتوسط المتحرك 50، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يبدأ بالتقاطع بشكل سلبي الآن، بانتظار تحفيز السعر على تقديم مزيد من الميل الهابط لزيارة مستوى 22.00 الذي يمثّل هدفنا السلبي الرئيسي.

لذلك، سيبقى الاتجاه الهابط مرجّحاً بشكل مؤقت على المدى اللحظي، مع الإشارة إلى أننا بانتظار استئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد بعد اختبار المستوى المذكور أعلاه، مع الأخذ بعين الاعتبار أن اختراق 24.95 سيوقف الانخفاض المقترح ويقود السعر لاستعادة المسار الصاعد الذي يتواجد هدفه التالي عند 26.80.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 22.00 والمقاومة 26.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بشكل مؤقت