الاقتصاد

الفضة تزحف نحو الأعلى – تحليل - 11-05-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات سعر الفضة حول مستوى 15.50، ويحصل على دعم إيجابي من المتوسط المتحرك 50، بانتظار مزيد من الارتفاع لزيارة مستوى 16.00 الذي يمثّل محطتنا الرئيسية التالية.

 

وبالتالي، سنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة ما لم يتم كسر مستوى 15.08 والثبات بإغلاق يومي دونه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 15.30 والمقاومة 15.90

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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