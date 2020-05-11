شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يجمع العزم الإيجابي – تحليل - 11-05-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر سعر الذهب بالانخفاض التدريجي ليتحرك حول المتوسط المتحرك 50، حيث تأثر بسلبية مؤشر ستوكاستيك، مع ملاحظة أن المؤشر يصل إلى مناطق التشبع في البيع ليشكّل حافز إيجابي ننتظر أن يساهم بدفع السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد.
وبشكل عام، نحن مستمرون بترجيح الاتجاه الصاعد على المدى اللحظي والقصير ما لم يتم كسر مستوى 1678.45 والثبات دونه، مع الإشارة إلى أن اختراق 1724.00 سيسهّل مهمة السعر بتحقيق الأهداف الإيجابية الرئيسية التي تبدأ عند 1747.43 وتمتد إلى 1785.00.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1690.00 والمقاومة 1740.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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