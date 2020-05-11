شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي ينتظر مزيد من الانخفاض – تحليل - 11-05-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحافظ زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي على ثباته دون مستوى 1.4015، ليبقى الضغط السلبي قائماً وفعالاً للفترة القادمة، يدعمه التحرك دون المتوسط المتحرك 50، وتظهر ملامح نموذج مثلث هابط يدعم فرص تحقيق مزيد من الأهداف السلبية التي تبدأ عند 1.3813 وتمتد إلى 1.3612 بعد تجاوز المستوى السابق.
بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن اختراق مستويات 1.4015 ثم 1.04050 سيوقف الانخفاض المتوقع ويقود السعر للتعافي وزيارة مناطق 1.4264 مبدئياً.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3850 والمقاومة 1.4015
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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