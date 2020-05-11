شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين يتأثر بالعزم الإيجابي – تحليل - 11-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج الدولار مقابل الين تداولات إيجابية مع نهاية يوم الجمعة الماضي ليتحرك فوق 106.44، حيث تأثر بإيجابية مؤشر ستوكاستيك، مما يتطلب الانتباه من التداولات القادمة، حيث يحتاج السعر للتداول دون هذا المستوى مجدداً لتأكيد استمرار الاتجاه الهابط المتوقع على المدى اللحظي والقصير، والذي يستهدف مستوى 105.20 كمحطة تالية.

بتدقيق النظر في الرسم البياني، نجد بأن التداولات الأخيرة تنحصر ضمن نموذج وتد هابط محتمل، مما يعني بأن اختراق 106.85 سيوقف السيناريو السلبي المقترح ويقود السعر لتحقيق مكاسب لحظية تبدأ باختبار مستوى 107.68 وقد تمتد إلى 109.22 على المدى القريب.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 105.80 والمقاومة 107.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط