شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يحاول بإيجابية – تحليل - 11-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار محاولة لاختراق مستوى 1.2420 في الجلسات الماضية لكنه يعود للاستقرار دونه، مما يبقي على سيناريو الاتجاه الهابط فعالاً على المدى اللحظي والقصير، بانتظار اختبار مستوى 1.2304 مبدئياً، مع التذكير بأن كسر هذا المستوى سيدفع السعر إلى 1.2093 كمحطة رئيسية تالية.

اختراق 1.2420 سيقود السعر لاختبار مستوى 1.2515 مجدداً قبل أي محاولة جديدة للانخفاض، بينما يمثل اختراق المستوى الأخير مفتاح توقف الضغط السلبي المتوقع وتحوّل السعر للارتفاع.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2300 والمقاومة 1.2480

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط