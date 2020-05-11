شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يحافظ على ثباته السلبي – تحليل - 11-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى زوج اليورو مقابل الدولار تداولات يوم الجمعة الماضي دون مستوى 1.0840، حيث تمكّن المتوسط المتحرك 50 من إيقاف محاولات السعر الإيجابية الأخيرة، مما يبقي على توقعاتنا للاتجاه الهابط قائمة للفترة القادمة، والتي تستهدف مستويات 1.0700 ثم 1.0640 كمحطات رئيسية تالية.

يجب الانتباه إلى أن اختراق مستويات 1.0840 ثم 1.0860 سيوقف الانخفاض المقترح ويقود السعر لتحقيق مكاسب تصل إلى 1.0966 مبدئياً.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.0730 والمقاومة 1.0900

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط