شكرا لقرائتكم خبر عن 56.2 مليـون راكــب علـى متــن 270 طائـرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - في نهاية السنة المالية 2019/‏‏‏‏ 2020، انخفضت السعة الإجمالية لطيران الإمارات من الركاب والشحن 8% إلى 58.6 مليار طن كيلومتري متاح نتيجة إغلاق مدرج مطار دبي الدولي للصيانة، وتأثير «كوفيد-19» مع تعليق خدمات الركاب التزاماً بتوجيهات حكومة دولة الإمارات مارس 2020.

وخلال العام تسلمت طيران الإمارات 6 طائرات جديدة، جميعها من طراز «A380».

وخرج من الخدمة 6 طائرات، ما وصل بعدد الأسطول في نهاية مارس 2020 إلى 270 طائرة. كما بلغ معدل عمر طائرات الأسطول 6.8 سنة.

وأطلقت طيران الإمارات خلال السنة المالية خدمات ركاب إلى بورتو ومكسيكو سيتي، وخدمة بانكوك - بنوم بنه. كما عززت نمو شبكتها بتوقيع اتفاقية مشاركة في الرموز مع «سبايس جيت» في الهند.

رحلات ربط

ووسعت طيران الإمارات قدراتها على تحقيق مزيد من الربط والتواصل لعملائها عبر العالم من خلال اتفاقيات «إنترلاين» مع الناقلة الأوروبية «فيولينج»، وهو ما أضاف رحلات ربط إلى أكثر من 100 وجهة في القارة عبر كل من برشلونة ومدريد وروما وميلانو. ومع الناقلة التركية بيغاسوس إيرلاينز لتوفر للعملاء إمكانية مواصلة سفرهم إلى وجهات مختارة ضمن شبكة خطوط بيغاسوس. وكذلك مع «إنترجيت إيرلاينز»، وهو ما يفتح خطوطاً جديدة أمام المسافرين بين المكسيك ومنطقة الخليج والشرق الأوسط وما بعدهما.

وأكملت طيران الإمارات أيضاً عامين من شراكتها الاستراتيجية الناجحة مع «فلاي دبي». وقد استفاد 5.3 مليون راكب من سهولة مواصلة سفرهم عبر الشبكة المشتركة لطيران الإمارات وفلاي دبي منذ استهلت الناقلتان شراكتهما في أكتوبر 2017.

الركاب

ونقلت طيران الإمارات 56.2 مليون راكب، بانخفاض 4%. ومع انخفاض السعة المقعدية بنسبة 6%، فقد سجل إشغال المقاعد نسبة 78.5%. ويعكس الارتفاع في نسبة إشغال المقاعد مقارنة بمستوى السنة السابقة البالغ 76.8% الإدارة الناجحة للسعة والطلب القوي على السفر في أغلبية الأسواق حتى اندلاع جائحة «كوفيد-19» في الربع الأخير.

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وامتصت قوة العملة الأمريكية مقابل معظم العملات الأخرى تأثير الزيادة في أسعار السوق ونظام الفئات السعرية المتباينة، ليبقى معدل العائد على الراكب لكل كيلومتر RPKM ثابتاً عند مستواه في السنة السابقة بمقدار 26.2 فلساً.

وخلال السنة المالية، تمكنت طيران الإمارات من ترتيب تمويلات 9.3 مليار درهم لتمويل توسعات أسطولها.

ونجحت في تأمين تمويل مدعوم بضمان وكالة تمويل الصادرات الفرنسية Bpifrance، إضافة إلى قرض تجاري من مستثمرين كوريين لتمويل الطائرات الست التي تسلمتها الناقلة خلال السنة المالية.

وفي إطار مبادراتها لخفض النفقات والاستفادة من انخفاض أسعار الفائدة العالمية، أعادت طيران الإمارات تمويل وتسعير أكثر من 5.5 مليارات درهم خلال السنة المالية، ما أدى إلى تحقيق وفورات مستقبلية تقدر بما يزيد على 110 ملايين درهم.

واختتمت طيران الإمارات سنتها المالية بمستوى صحي في أرصدتها النقدية حيث بلغت 20.2 مليار درهم.

الإمارات للشحن الجوي

وواصلت الإمارات للشحن الجوي تحقيق أداء قوي في سوق تسودها منافسة شديدة مع تراجع الطلب، وأسهمت بنسبة 13% من إجمالي عائدات الناقلة المتأتية من النقل.

ومع استمرار ضعف الطلب على الشحن الجوي طوال معظم السنة، سجلت عائدات قسم الشحن في طيران الإمارات 11.2 مليار درهم بانخفاض نسبته 14% عن السنة السابقة.

وسجلت حصيلة الشحن لكل طن كيلومتري FTKM بعد ارتفاعها لسنتين متتاليتين، انخفاضاً بنسبة 2%، متأثرة بانخفاض أسعار الوقود وقوة الدولار الأمريكي.

وانخفض إجمالي كميات الشحن المنقولة نمواً بنسبة 10% إلى 2.4 مليون طن نتيجةً لتقلص السعة بفعل خروج طائرة بوينج 777F من الخدمة، وانخفاض طاقة عنابر الشحن في الربعين الأول والأخير. وفي نهاية السنة المالية 2019/‏‏‏‏ 2020 كانت الإمارات للشحن الجوي تشغل أسطولاً مكوناً من 11 طائرة بوينج 777F.