«دبي للسيليكون»: إعفاء العملاء الجـدد مـن الرسـوم وشهـر إيجـار

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

خصصت سلطة واحة دبي للسيليكون مجموعة إعفاءات ومحفزات إضافية لقطاع الأعمال، وذلك بالتزامن مع قرار حكومة دبي فتح مراكز التسوق والمحال التجارية وإعلان خطط الفتح التدريجي لعدد من القطاعات الاقتصادية في دبي والدولة، وبعد تحقيق حزمة الإعفاءات الأولى التي طبقتها سلطة الواحة صدى إيجابياً، وترحيباً واسعاً من قبل الشركاء وأصحاب المصلحة.

وتشمل حزمة الإعفاءات والمحفزات الجديدة من واحة دبي للسيليكون إعفاء العملاء الجدد، حتى نهاية يونيو 2020، من رسوم الترخيص التجاري البالغة قيمتها 12 ألف درهم، ورسوم حزمة التسجيل البالغة قيمتها 6900 درهم، والتي تضم رسوم التسجيل لمرة واحدة، ورسوم إقرار المساهمين، ورسوم تسجيل التواقيع المعتمدة، ورسوم عقود التأسيس، ورسوم حجز الاسم التجاري. كما توفر الحزمة الجديدة منح شهر إضافي بدون إيجار للشركات الجديدة.

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وقال الدكتور محمد الزرعوني، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي لسلطة واحة دبي للسيليكون: «في ظل الصدى الإيجابي الذي حققته حزمة الإعفاءات والمحفزات السابقة التي أقرتها سلطة واحة دبي للسيليكون لدعم قطاعات الأعمال في الواحة، عملنا على إقرار حزمة إضافية من الإعفاءات والمحفزات بالتزامن مع قرار حكومة دبي فتح المراكز والمحال التجارية».

وأضاف: «علاقة الشراكة الاستراتيجية مع شركائنا من مختلف قطاعات الأعمال التي تتخذ من واحة دبي للسيليكون مقراً لها راسخة، وتعززت مؤخراً بفضل التنسيق المستمر لتوحيد الجهود في مواجهة تحدي كوفيد-19 واستشراف استراتيجيات عمل مختلفة لما بعده».

وشدد الزرعوني على ضرورة تكامل جهود الجهات والقطاعات الاقتصادية كافة لوضع استراتيجية متكاملة لما بعد كوفيد-19، وإطلاق مبادرات اقتصادية مبتكرة.