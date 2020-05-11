618 مليون درهم أرباح «دناتا» وأرصدتها النقدية 5.3 مليار

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

سجلت «دناتا» خلال السنة المالية 2019/‏ 2020 انخفاضاً حاداً في أرباحها بنسبة 57% لتبلغ 618 مليون درهم (168 مليون دولار)، بما في ذلك المكاسب الناجمة عن صفقة لمرة واحدة، حيث باعت دناتا حصتها في شركة تكنولوجيا المعلومات Accelya التي استحوذت عليها «فيستا إكويتي بارتنرز». وإذا ما استثنيت هذه الصفقة، فإن الانخفاض كان سيبلغ 72% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة السابقة، التي تضمنت بيع «دناتا» حصتها في مجموعة «هوج روبنسون» HRG لإدارة السفر التي استحوذت عليها مجموعة«أميكس»Amex لأعمال السفر. وبمقارنة الربحية من دون احتساب الصفقتين، فإن أرباح «دناتا» للسنة المالية 2019/‏ 2020 تكون قد تراجعت بنسبة 64% مقارنة بالسنة السابقة.

وارتفع إجمالي عائدات دناتا إلى 14.8 مليار درهم بنمو 2%. ويعكس ذلك استمرار توسع أعمالها، وخصوصاً في قطاع التموين، والمحافظة على عملائها وكذلك نتيجة فوزها بعقود جديدة في أقسامها الأربعة. وساهمت العمليات الخارجية خلال السنة المالية المنقضية بنسبة 72% من إجمالي عائدات «دناتا».

وواصلت «دناتا»إرساء أسس للنمو المستقبلي، فقد استثمرت 800 مليون درهم في منشآت ومعدات جديدة، وعمليات تملك شركات، واستخدام تقنيات متقدمة وتطوير الموارد البشرية. وارتفعت تكلفة «دناتا» التشغيلية خلال السنة المالية بنسبة 8% إلى 14.3 مليار درهم، ما يعكس تأثير النمو العضوي عبر مختلف أعمالها، بالإضافة إلى إدماج التملكات الجديدة، وبشكل خاص عبر عملياتها للمطارات الدولية وقسم التموين.

الأرصدة

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بلغت أرصدة «دناتا» النقدية 5.3 مليار درهم، بنمو 4%. وحققت الشركة 1.4 مليار درهم أرصدة نقدية من عملياتها خلال السنة المالية. ويتماشى ذلك مع تحسن الأرصدة النقدية للشركة ويضعها في موقع قوي لتمويل استثماراتها. واستقرّت عائدات «دناتا» لعمليات المطار (الإمارات)، بما في ذلك مناولة الركاب والشحن، عند 3.2 مليار درهم.

وانخفضت أعداد الطائرات التي قدمت لها «دناتا» خدمات المناولة في دولة الإمارات بنسبة 11% لتصل إلى 188 ألف طائرة، نتيجة إغلاق مدرج مطار دبي الدولي للصيانة خلال إبريل ومايو 2019، وتعليق الرحلات في مطاري دبي وآل مكتوم الدوليين نتيجة انتشار جائحة «كوفيد-19» في مارس 2020. وسجلت كميات الشحن التي تعاملت معها دناتا انخفاضاً بنسبة 4% إلى 698 ألف طن نتيجة تباطؤ الطلب في سوق الشحن الجوي عالمياً، وإغلاق مدرج مطار دبي لمدة 45 يوماً في الربع الأول.

مناولة بيئية بالكامل

أنجزت «دناتا» خلال السنة المالية أول عملية مناولة بيئية بالكامل في دولة الإمارات، وكانت لإحدى طائرات فلاي دبي في مطار دبي الدولي، وذلك بفضل استثمارها مسبقاً في معدات لا تصدر انبعاثات ضارة. كما افتتحت «مرحبا» لخدمات المطار التابعة لدناتا صالة جديدة في مطار دبي الدولي، ووسعت شبكتها العالمية بافتتاح صالتين في مطار شانجي الدولي في سنغافورة. وعززت «دناتا» مكانتها في صناعة لوجستيات الشحن في دولة الإمارات والمنطقة من خلال تعاونها مع «وولينبورن ترانسبورت»، التي تعد أكبر شركة في أوروبا للنقل بالشاحنات وتزويد صناعة الشحن الجوي. وسوف تسهم هذه الشراكة في تطوير منتجات وخدمات جديدة، وكذلك في دخول أسواق جديدة.

وسجلت عائدات قسم عمليات المطارات الدولية في «دناتا» انخفاضاً طفيفاً بنسبة 1% إلى 3.9 مليار درهم، ما يعكس ازدياد حدة المنافسة. ولا تزال عمليات المطارات العالمية تمثل أكبر قطاع للأعمال في «دناتا» من حيث المساهمة في العائدات. وارتفع عدد الطائرات التي تمت مناولتها بنسبة 1% إلى 493 ألف طائرة، وذلك نتيجة لنمو حجم الأعمال قبل اندلاع الجائحة وافتتاح مواقع جديدة والفوز بعقود جديدة.