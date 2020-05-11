شكرا لقرائتكم خبر عن أهم الأحداث الاقتصادية خلال الأسبوع الجاري والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الاثنين
نتائج الشركات: أوتو نيشين، أندر آرمور، ماريوت، كاردينال هيلث، تشويس هوتلز، كابوت، أمباك فاينانشال، داتا دوج
الثلاثاء
06:00 تقرير الجمعية الوطنية للشركات المستقلة
08:30 تقرير مؤشر أسعار المستهلكين
09:00 كلمة لمحافظ بنك سان لويس، جيمس بولارد
02:00 ظهراً تقرير الوازنة الفيدرالية
نتائج الشركات: تويوتا، أليانز، ديوك إنرجي، فودافون، هوندا موتورز، كاسبر سليب، إنجرسول راند
الأربعاء
08:30 تقرير مؤشر أسعار المنتجين
09:00 كلمة جيرومي باول في معهد بيترسون
نتائج الشركات: سيسكو، جاك إن بوكس، تينيسينت، سوني
الخميس
08:30 تقرير إعانات البطالة
08:30 تقرير أسعار الواردات
10:00 جلسة استماع لراندال كوارلز، نائب رئيس الاحتياطي الفيدرالي أمام لجنة المصارف في الكونجرس
نتائج الشركات: بروكفيلد، أبلايد ماتيريالز، نورتون لا يف لوك، بتروبراس، أورورا كانابيس
الجمعة
08:30 تقرير مبيعات التجزئة لشهر إبريل
08:30 تقرير إمباير ستيت حول القطاع الصناعي
09:15 تقرير الإنتاج الصناعي
10:00 تقرير جولتس
10:00 تقرير مخزونات الشركات
10:00 تقرير معنويات المستهلكين
02:00 تقرير التجارة الخارجية
نتائج الشركات: جيه دي كوم، في إف كورب
ملاحظة: توقيت شرق الولايات المتحدة
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