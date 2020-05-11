أهم الأحداث الاقتصادية خلال الأسبوع الجاري

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الاثنين

نتائج الشركات: أوتو نيشين، أندر آرمور، ماريوت، كاردينال هيلث، تشويس هوتلز، كابوت، أمباك فاينانشال، داتا دوج

الثلاثاء

06:00 تقرير الجمعية الوطنية للشركات المستقلة

08:30 تقرير مؤشر أسعار المستهلكين

09:00 كلمة لمحافظ بنك سان لويس، جيمس بولارد

02:00 ظهراً تقرير الوازنة الفيدرالية

نتائج الشركات: تويوتا، أليانز، ديوك إنرجي، فودافون، هوندا موتورز، كاسبر سليب، إنجرسول راند

الأربعاء

08:30 تقرير مؤشر أسعار المنتجين

09:00 كلمة جيرومي باول في معهد بيترسون

نتائج الشركات: سيسكو، جاك إن بوكس، تينيسينت، سوني

الخميس

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08:30 تقرير إعانات البطالة

08:30 تقرير أسعار الواردات

10:00 جلسة استماع لراندال كوارلز، نائب رئيس الاحتياطي الفيدرالي أمام لجنة المصارف في الكونجرس

نتائج الشركات: بروكفيلد، أبلايد ماتيريالز، نورتون لا يف لوك، بتروبراس، أورورا كانابيس

الجمعة

08:30 تقرير مبيعات التجزئة لشهر إبريل

08:30 تقرير إمباير ستيت حول القطاع الصناعي

09:15 تقرير الإنتاج الصناعي

10:00 تقرير جولتس

10:00 تقرير مخزونات الشركات

10:00 تقرير معنويات المستهلكين

02:00 تقرير التجارة الخارجية

نتائج الشركات: جيه دي كوم، في إف كورب

ملاحظة: توقيت شرق الولايات المتحدة