لا التزامات مالية على «أورينت» نتيجة «كوفيد- 19»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:فاروق فياض

ارتفعت أرباح شركة «أورينت للتأمين» في الربع الأول الماضي الى 171 مليون درهم مقابل 166 مليون درهم عن نفس الفترة من 2019 بنمو 3%.

وارتفعت الأرباح الفنية 13% إلى 85 مليون درهم مقابل 74 مليون درهم في العام الماضي، كما ارتفعت الأقساط المكتتبة من 1.3 مليار درهم إلى 1.5 مليار درهم بزيادة قدرها 15%. وارتفعت حقوق المساهمين11% من 2,8 مليار درهم في 31/03/2019 إلى 3.1 مليار درهم في 31/3/2020، وارتفعت أيضا موجودات الشركة خلال ذات الفترة من 7.7 مليار درهم إلى 8.8 مليار درهم بنسبة 14%، وزادت قيمة النقد والودائع لدى البنوك إلى 3,1 مليار درهم مقابل 2,5 مليار درهم عن نفس الفترة من العام الماضي وبزيادة نسبتها 24%.

وقال عمر الأمين، الرئيس التنفيذي لشركة «أورينت للتأمين»: إن نتائج الشركة خلال الربع الأول لم تتأثر مطلقاً بالظروف السائدة بل على العكس، استمرت بالنمو سواء في حجم الأقساط أو في صافي الأرباح بالإضافة إلى الارتفاع الكبير في الأرباح الفنية.

أضاف الأمين: قامت الشركة بخطوات لإعادة تمركز فروعها حيث لم يعد التواجد الفعلي مطلوباً بالنسبة للفروع في ظل ثورة المعلومات، حيث إن الشركة بصدد إغلاق 6 فروع صغيرة، 3 منها في دبي و2 في أبوظبي وفرع في الفجيرة، حيث استفادت الشركة من التكنولوجيا في الارتباط مع عملائها وشركات الوساطة وفريق المبيعات الضخم الذي يزيد على 500 بائع، ما سيمكن الشركة من مواصلة أعمالها بصورة أكثر كفاءة ودقة، بل وزيادة أقساطها من خلال البيع على الإنترنت.

وأكد الأمين: أن الربع الثاني سيشهد زيادة في الأقساط مقارنة بنفس الفترة من العام السابق وزيادة في الأرباح حيث خفضت الشركة مصروفاتها الإدارية بسبب خفض عدد العاملين لديها بنسبة 26% وذلك بسبب الاستفادة من عامل التطور التكنولوجي.

وفيما يتعلق بإكسبو 2020 والذي ترتبط «أورينت» معه بشراكة استراتيجية بصفتها المزود التأميني الوحيد، قال الأمين: بالرغم من الظروف القاهرة التي أدت إلى التأجيل إلا أن ذلك سيتيح للشركة الفرصة للاستمرار في تزويد إكسبو بالخدمات التأمينية لعام إضافي.

وأكد الأمين عدم وجود أي التزامات تأمينية على الشركة ناتجة عن الفيروس «كوفيد 19» وشدد على موقف الشركة المالي القوي والودائع البنكية التي تتجاوز 3 مليارات درهم، بالإضافة إلى تصنيف الشركة الرفيع من «إس آند بي» عند المرتبة (A) ومن «بيست أيه إم» عند المرتبة (a+) وهما الأعلى في منطقة الشرق الأوسط.