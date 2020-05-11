«جمارك دبي» تُنفذ 362 دورة تدريبية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”



انطلاقاً من حرص جمارك دبي على تطوير وتحفيز الموظفين في التواصل عبر المنصات والخدمات الرقمية خلال فترة العمل عن بُعد، ودعماً لجهود دولة الإمارات في العمل على نشر ثقافة الاستدامة في القطاع الحكومي، نفذ مركز التدريب الجمركي بالدائرة خلال فترة العمل عن بُعد 362 دورة تدريبية بإجمالي 1,074 ساعة إلكترونية، بما يوازي 4,296 ساعة تدريبية اعتيادية، حيث اشتملت الدورات التي اجتازها الموظفون عبر موقع «لينكد إن» 358 دورة تدريبية بإجمالي 689 ساعة إلكترونية، لتوازي 2756 ساعة تدريبية اعتيادية، وحضور 710 موظفين بالتكرار، في حين استقبلت بوابة «iLearn» للدائرة 4 دورات تدريبية بإجمالي 385 ساعة إلكترونية، موازية 1540 ساعة تدريبية اعتيادية، وحضور 77 موظفاً بدون تكرار.

وتنوعت الدورات التدريبية لتشمل (حل المشكلات واتخاذ القرارات الابتكارية، إسعاد المتعاملين، أمن المعلومات، الحوكمة المؤسسية، التوجيه الفعال، ديناميكية فرق العمل، أساسيات بلوك تشين، وغيرها من الدورات المتعلقة بفنون الإدارة، والجرافيك والتطوير الذاتي، وكيفية إدارة العمل عن بُعد، ودورات عن كيفية التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي).

وقال محمد الغفاري المدير التنفيذي لقطاع الموارد البشرية والمالية والإدارية (مكلف): ارتأينا في تنفيذ الدورات مواكبة الواقع ومستجداته، والمستقبل ومتغيراته، مع استثمار كافة الفرص والإمكانيات المتاحة في سبيل دعم وإنجاح بيئة العمل عن بُعد لدى الدائرة، وتطويرها على كافة الصعد، وزيادة كفاءة ومهارات الموظفين بما يُسهم في تحقيق رؤية وأهداف الدائرة في كافة المجالات، ومواكبة المرحلة الراهنة مع الاستمرارية في تطوير قدرات ومهارات الموظفين بالدائرة وتحفيزهم على الاستغلال الأمثل للوقت خلال فترة العمل عن بُعد.

وأكدت أسماء أحمد مدير أول قسم تنفيذ البرامج التدريبية على أن جمارك دبي دائماً تسعى إلى دعم توجهات الحكومة بكافة الطرق وتوفير كل أوجه السعادة للموظفين من خلال مبادرات مبتكرة هدفها في المقام الأول تنمية رأس المال البشري، وتطويره وفي ظل الأزمة الراهنة ومواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد- 19، كان لا بد من التفاعل والعمل على تحسين بيئة العمل وتطوير الخطط التي وضعت لتتواءم مع الوضع الجديد، وجاء ذلك من خلال الجهود المبذولة من فرق العمل بالدائرة في كيفية التوائم مع جميع الظروف.

وأشارت مدير أول قسم تنفيذ البرامج التدريبية إلى شمولية برامج الخطة التدريبية خلال فترة العمل عن بُعد لتشمل مجالات متعددة ومتنوعة من خلال إتاحة الفرصة للموظف للاختيار كما يشاء من الدورات، حيث يتاح له من خلال منصة التعليم الإلكتروني على موقع «لينكد إن» أكثر من 10 آلاف دورة تدريبية يمكنه الاطلاع عليها، ويختار كيفما يشاء وفي الوقت المناسب له.