«استشاري سوق السفر العربي» يبحث مستقبل السياحة ما بعد «كوفيد- 19»

دبي:”الخليج 365”

استضاف سوق السفر العربي مؤخراً أول اجتماع رقمي عن بُعد للمجلس الاستشاري لبحث تداعيات جائحة «كوفيد-19» على صناعة السياحة والضيافة ومناقشة سبل مواجهتها.

ويواصل المجلس الاستشاري دوره في تقديم الإرشادات وبحث فرص النمو والاستراتيجيات المستقبلية في قطاع السفر والسياحة في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى التطرق إلى الواقع الحالي الذي تعيشه الصناعة في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد للصناعة، وكيفية تأقلمها مع «الوضع الجديد».

وقالت دانييل كورتيس، مديرة معرض سوق السفر العربي في الشرق الأوسط: «تم إنشاء المجلس الاستشاري الذي يضم أبرز القادة وصناع القرار في صناعة السفر والسياحة والضيافة، لتقديم رؤى بنّاءة مرتبطة بأبرز الاتجاهات الحالية. كما يعمل المجلس على تعزيز الدور الذي يلعبه سوق السفر العربي في دعم وتطوير هذه الصناعة في هذه الأوقات الصعبة وغير المسبوقة.

كما بات ظاهراً للجميع، أدت جائحة «كوفيد-19» إلى توقف صناعة السفر والسياحة في العالم. وكغيرها من القطاعات والصناعات الأخرى، لا يوجد الكثير من المؤشرات الواضحة التي تدل على بدء مرحلة التعافي من تبعات هذه الجائحة. في ضوء ذلك، بات من الضروري مواصلة النقاشات وأن نفهم بشكلٍ دقيق أين نحن الآن في هذه الصناعة، وما السيناريوهات المستقبلية، وكيف يمكننا العمل معاً كي يستعيد قطاع السفر والسياحة عافيته مرةً أخرى. ومجدداً، يواصل سوق السفر العربي دوره الرائد في دعم هذا القطاع للتغلب على مختلف هذه التحديات.