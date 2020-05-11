نتائج الشركات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - * نظمت مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) ندوة افتراضية بعنوان «العملاء أولاً» كأحد فعالياتها الإلكترونية التي تهدف إلى توفير معلومات على قدر من الأهمية لعملائها ولإتاحة الفرصة لفتح باب الحوار بين «راكز» وعملائها. وأكد رامي جلاد الرئيس التنفيذي لمجموعة «راكز» على إيجاد المزيد من الحوافز التي تلبي متطلبات عملائها.

* يُنظّم «برنامج تعزيز» التابع لدائرة التنمية الاقتصادية في عجمان لمنتسبيه من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الإمارة جلسة استشارية عن بُعد بعنوان «إدارة المشاريع الافتراضية» يوم الاثنين 11 مايو الساعة العاشرة مساءً عبر منصّة Microsoft Teams

* بالتعاون مع البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وأكاديمية دبي لريادة الأعمال.

* أعلنت «أكسا الهلال الأخضر» للتأمين، عن إطلاق «لايف بروتيكت»، وهو حلّ رقمي بالكامل للتأمين على الحياة، يهدف لتشجيع العملاء على حماية أنفسهم وأحبائهم من أي صعوبات مالية قد تواجههم في حال وقوع حوادث مؤسفة كالمرض أو الوفاة.